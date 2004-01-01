Революция 1917 года и Мурман

В Мурманской областной научной библиотеке продолжается цикл публичных чтений Российского исторического общества. Вторую лекцию прочитает кандидат исторических наук, сотрудник Военно-морского музея Северного флота Дмитрий Евгеньевич Жалнин. Тема встречи – «Революция 1917 года и Мурман».

Дмитрий Евгеньевич – авторитетный специалист в области истории Мурманска, строительства и боевой деятельности флотилии Северного Ледовитого океана, Первой мировой войны, Гражданской войны и интервенции на Мурмане, сохранения историко-культурного наследия Кольского Севера.

В своей лекции он рассмотрит вопросы влияния революционных событий в столице на обстановку на Мурмане, динамику взаимоотношений мурманских и центральных властей, феномены «революции по телеграфу» и «революции без революционеров», представит современную историографическую оценку деятельности некоторых руководителей Мурмана в 1917-1918 гг.