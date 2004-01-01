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Революционный держите шаг...

Выставка, посвященная 100-летию Великой русской революции. 

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События: Выставки.

На выставке посетители увидят политические плакаты и агитационный фарфор из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Коллекция плакатов музея насчитывает около 7000 экспонатов и состоит преимущественно из плакатов советского периода. Большая их часть была издана в 1960–1980-е годы и является по своей тематике агитационным плакатом массового тиража. Часть коллекции – это плакаты, посвященные революции 1917 года.
Также на выставке представлен агитационный фарфор 1918-1921 гг. В коллекции музея находится 10 предметов, которые можно отнести к агитационному фарфору.

Краеведческий музей
c 25 октября по 25 ноября
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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