«Рецепты от депрессии»

«Депрессия», «стресс», «фрустрация» – эти слова прочно вошли в наш лексикон, но всегда ли мы хорошо понимаем, что именно они означают? Особенно это касается слова «депрессия». Одни называют депрессией плохое настроение, другие отмахиваются от жалоб на нее, объясняя состояние больного банальной ленью. Что же это такое на самом деле? Как отличить депрессию от усталости и плохого настроения? Можно ли избежать депрессии, есть ли способы профилактики и борьбы с этим заболеванием?

Из изданий, представленных на выставке, привлекает внимание книга «Черное солнце: депрессия и меланхолия» Юлии Кристевой, французского психоаналитика, философа и лингвиста. Издание посвящено теоретическому и клиническому анализу депрессии и меланхолии, и будет интересно не только специалистам-психологам, но и всем, кто интересуется новейшими течениями в гуманитарных исследованиях.

Книга Митча Голанта – «Что делать, когда тот, кого вы любите, в депрессии: помоги себе – помоги другому» – отвечает на множество вопросов. Как распознать признаки депрессии и отличить её от меланхолии? Как говорить с человеком в подавленном состоянии, чтобы вселить в него надежду на выздоровление и веру в то, что он не одинок? Как самому уцелеть в этой нелегкой ситуации и не позволить депрессии близкого человека поглотить вас, и какие существуют методы лечения и как выбрать наиболее подходящий? Кроме полезных практических советов, книга замечательна еще и своим трезвым взглядом, а также интонацией сочувствия и веры в человеческие возможности.