Реставрация как искусство

Реставрация книг, как и реставрация любых других произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры, представляет собой целую науку. Во всех видах основная цель реставрации – восстановить утраты и улучшить внешний вид предмета, а также сохранить его текущее состояние.

При проведении реставрационных работ каждая книга, имеющая историческую и культурную ценность, нуждается в своём индивидуальном подходе. Поэтому реставрация – это еще и искусство, искусство возрождения, требующее бережного и чуткого обращения с раритетами.

На выставке представлены издания из фонда редких книг Мурманской областной научной библиотеки, прошедшие реставрацию в 2010-2017 годах в ведущих центрах консервации и реставрации – Федеральном центре консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) и Комплексном отделе хранения, консервации и реставрации фондов Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино (г. Москва).

Среди редкостей экспозиции можно увидеть книги эпохи ручного пресса, напечатанные до 1830 года на тряпичной бумаге ручного и машинного отливов: «Die Architectur Sebastiani Serlii» (1616), «Указы блаженные и вечнодостойные памяти государя императора Петра Великого» (1753), «Правда Русская» (1792), «Описание Колы и Астрахани» Н.Я. Озерецковского (1804).

Особый интерес вызовут самые старые журналы из фонда библиотеки – «Русский вестник» (1808) и «Библиотека для чтения» (1834) с прижизненными публикациями поэтических произведений Г.Р. Державина и А.С. Пушкина.

Неоспорима научная ценность представленных на выставке редких краеведческих книг, авторами которых являются «кольские первопроходцы» XVIII-XIX вв. – И.И. Лепехин, М.Ф. Рейнеке, В.И. Немирович-Данченко.

Настоящим украшением выставки стали «книги-скульптуры» из частной коллекции, переплеты которых изготовлены мурманским художником-переплетчиком Александром Ермольчевым. Все работы этого мастера выполнены в единственном экземпляре и являются результатом кропотливого ручного труда. При создании художественных переплетов автор использует металл, дерево, цветную кожу, ткань и даже мех.

В творческой копилке Александра Ермольчева награды престижного московского Конкурса мастеров переплетного искусства - первое место в номинации «Авторский переплет» (2000 г.), диплом «За уникальное художественное оформление» (2003 г.).

Сегодня книги в переплетах «от Александра Ермольчева» занимают достойное место в личных библиотеках многих жителей нашего города.