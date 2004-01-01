Реставрация – искусство и профессия

Эта выставка является защитным проектом выпускников II курса Школы юного музейщика.

«Школа юного музейщика» — музейно-образовательная программа для старшеклассников 10-11 классов общеобразовательной школы.

В основе программы – идея приобщения школьников к музееведческой науке и к мировой художественной культуре через музееведение, знакомство с направлениями деятельности музея и приобретение практических навыков работы с музейными предметами. В течение двух лет ребята посещали интересные занятия по авторской программе, разработанной сотрудниками Мурманского областного художественного музея: лекции по истории искусств, музееведению, и увлекательные экскурсии, просмотры фильмов, дискуссии. Учащиеся знакомятся с внутренней работой музея, его отделов, участвуют во всех торжественных мероприятиях музея – это открытия выставок, праздники, фестивали, семинары. Знакомятся с интересными людьми, художниками, участвуют в мастер-классах.

В конце первого года обучения учащиеся I курса «Школы юного музейщика» защищают проект «И портреты заговорили», который включает: рассказ о художнике, рассказ о портретируемом, творческое эссе. Выпускники II курса самостоятельно готовят и открывают выставку. Предварительно выбирают экспонаты из фондов музея, изучают творчество авторов произведений, участвуют в монтаже выставки, проводят экскурсию.

В экспозиции будет представлено 20 работ, которую подготовили выпускники школы юного музейщика. Картины были отреставрированы во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И.Э. Грабаря и официально подтверждены паспортами. Среди них – гравюры, выполненные Уткиным с портрета Боровиковского и другие работы.