Resonance: white tour

White tour — самая бескомпромиссная программа группы Résonance.

Музыка, от которой шерсть встает дыбом. Под которую не заснешь. От которой кровь течет быстрее.

Это — сочетание опасности, безрассудности и эйфории. Так чувствует себя тетива лука, которая долгие годы была натянута до предела, и вдруг её отпустили.

Музыканты группы Résonance — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.