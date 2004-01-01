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Resonance: white tour

Дополнительный концерт в Мурманске! 

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События: Концерты.

White tour — самая бескомпромиссная программа группы Résonance.

Музыка, от которой шерсть встает дыбом. Под которую не заснешь. От которой кровь течет быстрее.
Это — сочетание опасности, безрассудности и эйфории. Так чувствует себя тетива лука, которая долгие годы была натянута до предела, и вдруг её отпустили.

Музыканты группы Résonance — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.

Rock'n'Roll music bar
4 декабря
20:00
Цены
  • 500 - 1000 р.
  • Заказ столов: 25-75-75

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