Resonance: old school

Однажды, в 70-е годы, юный журналист журнала Rolling Stone, прикомандированный освещать тур Led Zeppelin, сбежал с очередного после концертного веселья, понимая, что такого темпа он не выдержит. Не тут-то было. В 5 утра в его номере раздался взрыв, и сквозь дым, пыль и рухнувшую стену из соседнего номера вошел Роберт Плант со словами: “Ну, что, не ожидал увидеть Золотого Бога?”

Это было время, когда боги ходили по земле, когда все знали, что завтра будет лучше, чем вчера; когда новые горизонты открывались каждый час, и за пинтой Гиннеса в баре решались судьбы Вселенных. Время Эдема до грехопадения. Время вечного лета.

Это - Old School. Концерт, который вернёт ту Эпоху на один вечер.

Это - новая стилизованная программа оркестра Resonance с музыкой и атмосферой Золотого Века Рок-Музыки.

Однажды Фрэнк Синатра сказал: "Рок-н-ролл - это фальшивка, а пишут, поют и играют ее по большей части отвратительные кретины".

Что же, старина Фрэнк, Resonance принимает вызов.

Как завещал святой Кит Ричардс: "Если хотите дать в зубы какому-нибудь маститому авторитету, бейте обеими ногами".

Elvis is King, Clapton is God.

Музыканты группы «résonance» — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.