REMIX-2017
Интерактивная выставка музея занимательных наук «Фокус»!
Интерактивная выставка музея занимательных наук «Фокус»!
На выставке можно погрузиться в удивительный мир физических явлений, провести собственные эксперименты и просто отдохнуть с удовольствием и пользой для себя и взрослым, и детям.
Все экспонаты на выставке можно, и даже нужно, трогать руками, что, как нельзя лучше, отражает девиз музея «Экспериментируй, удивляйся, учись!»
Посетители выставки смогут не только познакомиться с интересными явлениями, но и сделать на память увлекательные снимки, своими руками изготовить различные сувениры, такие как магнит или значок, брелок или зеркальце.
Выставка предназначена для всех, кто любит открывать что-то новое и удивительное рядом.
Идеально подходит для отдыха всей семьей с детьми самых разных возрастов. В зале работают опытные экскурсоводы.
Посещение Музея занимательных наук «ФОКУС» учебным коллективом представляет собой яркое, познавательное, запоминающее мероприятие для всех его участников, в чём не трудно убедиться лично.
Ждём Вас на первом этаже Краеведческого музея с 11:00 до 18:00. Выходные дни – четверг и пятница.
Будние дни: 200 р./чел.
Выходные дни: 250 р./чел.
Групповые посещения:
>10 человек - экскурсия в подарок
>15 человек - бесплатный вход 1 сопровождающего
>30 человек - бесплатный вход 2 сопровождающих
Запись групповых посещений идет по телефонам: 780-540 +7 (921) 708-0-540.
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