REMIX-2017

На выставке можно погрузиться в удивительный мир физических явлений, провести собственные эксперименты и просто отдохнуть с удовольствием и пользой для себя и взрослым, и детям.

Все экспонаты на выставке можно, и даже нужно, трогать руками, что, как нельзя лучше, отражает девиз музея «Экспериментируй, удивляйся, учись!»

Посетители выставки смогут не только познакомиться с интересными явлениями, но и сделать на память увлекательные снимки, своими руками изготовить различные сувениры, такие как магнит или значок, брелок или зеркальце.

Выставка предназначена для всех, кто любит открывать что-то новое и удивительное рядом.

Идеально подходит для отдыха всей семьей с детьми самых разных возрастов. В зале работают опытные экскурсоводы.

Посещение Музея занимательных наук «ФОКУС» учебным коллективом представляет собой яркое, познавательное, запоминающее мероприятие для всех его участников, в чём не трудно убедиться лично.

Ждём Вас на первом этаже Краеведческого музея с 11:00 до 18:00. Выходные дни – четверг и пятница.