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REMIX-2017

Интерактивная выставка музея занимательных наук «Фокус»!

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События: Выставки.

На выставке можно погрузиться в удивительный мир физических явлений, провести собственные эксперименты и просто отдохнуть с удовольствием и пользой для себя и взрослым, и детям.

Все экспонаты на выставке можно, и даже нужно, трогать руками, что, как нельзя лучше, отражает девиз музея «Экспериментируй, удивляйся, учись!»

Посетители выставки смогут не только познакомиться с интересными явлениями, но и сделать на память увлекательные снимки, своими руками изготовить различные сувениры, такие как магнит или значок, брелок или зеркальце.

Выставка предназначена для всех, кто любит открывать что-то новое и удивительное рядом.
Идеально подходит для отдыха всей семьей с детьми самых разных возрастов. В зале работают опытные экскурсоводы.

Посещение Музея занимательных наук «ФОКУС» учебным коллективом представляет собой яркое, познавательное, запоминающее мероприятие для всех его участников, в чём не трудно убедиться лично.

Ждём Вас на первом этаже Краеведческого музея с 11:00 до 18:00. Выходные дни – четверг и пятница.

Краеведческий музей
c 4 февраля по 29 марта
Цены

Будние дни: 200 р./чел.
Выходные дни: 250 р./чел.

Групповые посещения:
>10 человек - экскурсия в подарок 
>15 человек - бесплатный вход 1 сопровождающего
>30 человек - бесплатный вход 2 сопровождающих

Запись групповых посещений идет по телефонам: 780-540 +7 (921) 708-0-540.

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