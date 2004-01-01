В финале Чемпионата принимут участие 4 команды: «Северный Рубеж», «Динамо», «Прорыв» из Мурманска и «Северные Волки» из Североморска.

Судья матча: Председатель главной судейской коллегии города Санкт-Петербурга Садыков Ренат Александрович.

По итогам двух туров равное количество баллов набрали команды «Динамо» и «Северный Рубеж» (5/5).

По одному баллу присвоено командам «Прорыв» и «Северные Волки».