Разберём на атомы: язык мышления
Научно-популярное ток-шоу
Научно-популярное ток-шоу
В рамках ток-шоу гости услышат три мини-лекции и смогут поучаствовать в диалоге со спикерами.
Разобраться в тонкостях становления когнитивной лингвистки и узнать о её связи с квантовой физикой поможет заведующая кафедрой иностранных языков в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ), доцент, доктор филологических наук Светлана Виноградова.
Что за загадочный «эффект суффикса» подстерегает собеседников? Как «выглядит» бритва Оккама? Узнаем у кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии МАГУ Ольги Тузовой. Гости поговорят со спикером о когнитивных искажениях, ловушках мышления, связанных с особенностями языка.
Инженер-программист, координатор «Общества скептиков» в г. Мурманск Евгений Кузнецов расскажет, как менялся язык науки и как задачи, доступные раньше лишь мудрецам, стали по плечу даже семикласснику.
Место: Гастробар «Мех», ул. Воровского, 5/23
Количество мест ограничено, необходима регистрация по телефону: 60-00-78