Разберём на атомы: язык мышления

В рамках ток-шоу гости услышат три мини-лекции и смогут поучаствовать в диалоге со спикерами.

Разобраться в тонкостях становления когнитивной лингвистки и узнать о её связи с квантовой физикой поможет заведующая кафедрой иностранных языков в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ), доцент, доктор филологических наук Светлана Виноградова.

Что за загадочный «эффект суффикса» подстерегает собеседников? Как «выглядит» бритва Оккама? Узнаем у кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии МАГУ Ольги Тузовой. Гости поговорят со спикером о когнитивных искажениях, ловушках мышления, связанных с особенностями языка.

Инженер-программист, координатор «Общества скептиков» в г. Мурманск Евгений Кузнецов расскажет, как менялся язык науки и как задачи, доступные раньше лишь мудрецам, стали по плечу даже семикласснику.

Место: Гастробар «Мех», ул. Воровского, 5/23