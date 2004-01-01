Научно-популярное ток-шоу, в котором свои исследования на тему «Рождение» представят биолог, историк и физик

В честь Дня рождения ИЦАЭ Мурманска приглашаем вас на научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы», в котором свои исследования и размышления на тему «Рождение» представят биолог, историк и физик.

Валентина Совкина, директор ООО «Кольское саамское радио», председатель Саамского парламента Кольского полуострова, расскажет о рождении саамской культуры.

Павел Приймак, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Мурманского государственного технического университета, руководитель ботанического сада МГТУ, представит тему рождения нового сознания.

Константин Белоушко, старший преподаватель Мурманского государственного технического университета, расскажет о рождении атомной идеи и об отцах-основателях атомного проекта.

Каждому гостю – кусочек торта*!

* Мы припасли большой-большой торт, но количество кусочков не бесконечно