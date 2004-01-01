«Район выезда – полуостров» – первая книга о пожарной охране Мурманской области. Её авторы - ветераны пожарной охраны Анатолий Грецкий и Ирина Грецкая. В центре повествования – противостояние стихии огня и воли человека. В суровых природных условиях Крайнего Севера разворачиваются картины борьбы за сбережение от пожаров народного достояния, созданного самоотверженным трудом. Эта книга о большой человеческой смелости и ответственности, о тех, кто во все времена вставал заслоном на пути огненной беды

Посетители презентации познакомятся с выставкой пожарно-спасательного оборудования, а также с изданиями, посвященными пожарным Мурманска и Мурманской области.