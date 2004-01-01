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Растаманские сказки

Творческий вечер непревзойдённого Дмитрия Гайдука

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Ограничения: 18+
События: Концерты.

Для тех, кто не в курсе, Дмитрий Гайдук - это такой большой человек с большой бородой. Это правильно, потому что хорошего человека должно быть много. Большую часть времени он занимается тем, что живёт на свете, и это у него очень неплохо получается. Но знаменит он прежде всего своими сказками - его сказки читают, слушают и рассказывают люди в разных частях света. Потому они и называются народными.

Чердак
12 мая
20:00
Цены

Предварительная продажа: 400 р.
В день концерта на входе: 500 р.

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