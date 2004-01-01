РаспреКрасный день

Познавательная программа продолжает цикл «Цветная симфония жизни». В этот раз она посвящена красному цвету - цвету страсти, любви, радости, праздника, жизненной силы, здоровья и молодости. Зрители смогут окунуться в симфонию впечатлений и почувствовать настроение красного цвета в слове, музыке, танце, кинематографе и изобразительном искусстве.

Познавательная программа предлагает стать участником экскурсии по книжным сокровищам библиотеки. Вы увидите редкие книги XIX - начала XX века в старинных переплетах с золотыми обрезами и цветными иллюстрациями-наклейками. Будут представлены книги для детей в коленкоровых переплетах красного цвета с золотым тиснением.

Выставки изданий «Имя мне - красный» и «Сегодня буду – красным!» раскроют красный цвет во всем его многообразии: в творчестве художников разных времен, истории, психологии и художественной литературе.

Арт-беседа «Красный в слове и на экране» представит этот цвет в литературе и кинематографе. Все оттенки красного станут осязаемыми в стремительных ритмах и выразительной пластике огненного фламенко. Посетителей ждет мастер-класс от студии танца «Nuevo Dia». Мир аргентинского танго представят участники студии танго «Los angueros».

На творческих мастер-классах от Детской театральной школы можно создать осенний пейзаж, аппликацию или «волшебный» красный мешочек.

Мастер-класс «Нежные маки» с Марией Важинской поможет создать картину, на которой расцветут прекрасные маки.

Чаепитие от проекта «Чайная Река» Дмитрия Ендураева предложит два сорта китайского красного чая из разных мест.

В рамках познавательной программы состоится квиз «Цвет настроения – красный». Команды проверят свой кругозор и интуицию, узнают полезные и интересные факты.

Все участники РаспреКрасного дня смогут ответить на вопросы викторины «Имя мне – красный».