Рассказы о Русском музее

Расписание:

14.01 – Земная жизнь Христа в произведениях русских живописцев (А. Кривонос, «Квадрат фильм», 2001г.). Продолжительность 58 минут.

28.01 – Народное искусство «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша...». Женский народный костюм в России XVIII-XX веков из собрания Русского музея. (СПб. Видеофильм. 2003, 2014гг.). Продолжительность 40 минут.

11.02 – Художники блокадного Ленинграда в собрании Русского музея. Русский музей. Годы войны. Из цикла «Век Русского музея». Авторская программа директора Русского музея Владимира Гусева. (СПб. Видеофильм. 2003, 2005гг.). Продолжительность 52 минуты.

25.02 – «Избранники Клио. Петр I». Из цикла «Век Русского музея». Авторская программа директора Русского музея Владимира Гусева (СПб. Видеофильмы. 2011, 2015гг.). Продолжительность 55 минут.