В Мурманске выступит современный популярный музыкальный дуэт, исполняющий песни в стиле хип-хоп, группа Rasa! Семейная пара – Виктор Поплеев и Дарья Шейко стала известной после презентации трека «Под фонарём», максимальную популярность и любовь слушателей группа получила после ряда хитов: «Болею», «Полицай», «Витамин», «Молодым», «Химия» и многих других!

Их песни – это энергичная «игра» на поле актуального хаус-рэпа и танцевальная музыка с прицелом на завоевание плейлистов и чартов. Яркие, эндорфиновые треки, посвященные миру внутри двух сердец и всему, что происходит.

Мы приглашаем всех Вас на самое взрывное выступление группы Rasa!