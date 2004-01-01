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Rapcore Show

Концерт в Плавучем доке!

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События: Концерты.

Йоу! В этот день только рэпкор и его друзья! Качевые риффы, четкая и ровная читка, мощная подача – все продукты для этого классического рецепта у нас в наличии!

Играют:

SHARKNADOZ

Шестой год эти ребята раздают со сцены скоростной рэп и тяжелый рок - качают, месят и отлично преподносят свой материал и хиты мировой эстрады!

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Молодая кровь, очень каноничный рэпкор от ребят из ближашего техникума – аутентичный речетатив ревущие в унисон гитары – привет из ранних нулевых!

FOLIUM NOVA

Наши постоянные гости, альтернативщики с серьезным количествам репкора в вокале и волшебными гитарами, переливающимися всеми оттенками психоакустики.

DJ MOTHERFUCKER

Только хиты репкора!

Плавучий док
23 июня
19:00
Цены

200 р.

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