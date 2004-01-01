Rapcore Show
Концерт в Плавучем доке!
Концерт в Плавучем доке!
Йоу! В этот день только рэпкор и его друзья! Качевые риффы, четкая и ровная читка, мощная подача – все продукты для этого классического рецепта у нас в наличии!
Играют:
SHARKNADOZ
Шестой год эти ребята раздают со сцены скоростной рэп и тяжелый рок - качают, месят и отлично преподносят свой материал и хиты мировой эстрады!
МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Молодая кровь, очень каноничный рэпкор от ребят из ближашего техникума – аутентичный речетатив ревущие в унисон гитары – привет из ранних нулевых!
FOLIUM NOVA
Наши постоянные гости, альтернативщики с серьезным количествам репкора в вокале и волшебными гитарами, переливающимися всеми оттенками психоакустики.
DJ MOTHERFUCKER
Только хиты репкора!
200 р.
Музыкально-поэтическая программа «Свет Валаама»