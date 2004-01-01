Презентация нового альбома «Все, что есть у меня - это голод»

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Автор и исполнитель таких нашумевших хитов, как «Вся такая в белом», «Хочешь со мной», «Ау», и многих других впервые презентует новый альбом в Мурманске.

Ramil’ - новое имя в российской музыке. Популярность ему принесли отрывки своих треков в инстаграме, а уже первый студийный трек "Хочешь со мной" моментально взрывает всевозможные топ-чарты. Такой же результат у трека «Вся такая в белом». Ещё шесть синглов попадали в топ-10 того же чарта Boom. Весной 2019 года

Ramil' дал концерты в 40 городах, на осень-2019 у него намечено уже 70 выступлений.

Билеты уже в продаже во всех кассах города и в нашем приложении в группе концерта.