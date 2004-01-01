153791

Раиса Чебатурина

Выставка работ художницы

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Мурманский областной художественный музей представляет выставку, посвященную 80-летию со дня рождения Раисы Сергеевны Чебатуриной — заслуженного художника России, члена Союза художников, главного художника драматического театра Северного флота.

На выставке представлены произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из собрания музея.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?