Раиса Чебатурина

Мурманский областной художественный музей представляет выставку, посвященную 80-летию со дня рождения Раисы Сергеевны Чебатуриной — заслуженного художника России, члена Союза художников, главного художника драматического театра Северного флота.

На выставке представлены произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из собрания музея.