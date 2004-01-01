Раиса Чебатурина
Выставка работ художницы
Выставка работ художницы
Мурманский областной художественный музей представляет выставку, посвященную 80-летию со дня рождения Раисы Сергеевны Чебатуриной — заслуженного художника России, члена Союза художников, главного художника драматического театра Северного флота.
На выставке представлены произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из собрания музея.
Выставка работ семейной мастерской
Выставка об изготовлении рубахи и технологии ткачества