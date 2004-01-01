Радуга талантов
Выставка работ участников изостудии «Волшебная палитра» гимназии №7 города Мурманска
Выставка работ участников изостудии «Волшебная палитра» гимназии №7 города Мурманска
Руководителем изостудии «Волшебная палитра» является Токий Антонина Николаевна – педагог дополнительного образования эстетического центра гимназии №7 города Мурманска.
В объединении занимаются учащиеся начальной школы с 1 по 4 класс. Приходя на занятие в первый раз, дети еще с трудом держат в руке карандаш и кисточку, но работа не проходит даром: с каждым годом обучения заметно растут знания и умения юных талантов.
После окончания изостудии многие воспитанники идут учиться дальше в художественные школы и школы искусств города Мурманска.
Выставка «Радуга талантов» посвящена семилетней годовщине существования объединения. Работы, представленные в экспозиции, выполнены на различные темы, при помощи различных материалов и техник.
В работах учеников – чистота восприятия окружающего мира. Юные таланты обязательно порадуют посетителей выставки своей непосредственностью и свежим взглядом на мир, своими яркими красками и свободой в выборе сюжетов.
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2
Вход свободный
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