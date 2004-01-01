Радуга дружбы: разнообразие народов и культур России

Российская Федерация - многонациональное государство. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на её территории проживает 194 народности. Каждый народ отличается своей историей, культурой и наследием.

Издательство «Наука» с 1997 г. по настоящее время публикует труды Института этнологии и антропологии РАН из серии «Народы и культуры». На данный момент вышло 25 томов, каждый из которых посвящен отдельному народу России: «Татары», «Абхазы», «Якуты» и др. На выставке можно будет ознакомиться со всеми томами издания, а также с работами известных русских историков.

Хрестоматийный труд Николая Ивановича Костомарова «Быт и нравы русского народа» представлен в переиздании 2016 года. За работу «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» Иван Михайлович Снегирев в 1840 году получил Демидовскую премию Академии наук, а император Николай I подарил автору бриллиантовый перстень. На экспозиции представлено переиздание труда 2011 года.

Многие современные российские народы являются потомками древних племен, населявших когда-то территорию страны. Книга Тадеуша Сулимирского «Сарматы» рассказывает об одном из них, наследником которого стали осетины.

Также экспонируются разнообразные издания исторических и этнографических исследований русского народа от словаря – справочника «Какого мы роду-племени?: народы России: имена и судьбы» Руфи Агеевой до фольклорного сборника «Народные подвижные детские игры» Марии Ключевой.