Радости жизни во всём я ловлю

Кто сказал, что старость – это угасание? Человек молод, пока молода его душа, а душа молода, когда есть интерес к жизни. Стоит вспомнить наших замечательных мастеров сцены и экрана, десятилетиями радовавших нас своими ролями. Их талант и вкус к жизни не угасал никогда.

Такой была прекрасная до последних дней Элина Быстрицкая – несравненная Аксинья из «Тихого Дона». Человек строгих нравственных принципов, талантливая актриса, требовательный и любимый педагог, она всю жизнь придерживалась нескольких правил, которые позволяли ей оставаться в хорошей профессиональной форме. Этой удивительной женщине посвящена книга Ю. Андреевой «Неповторимая Элина Быстрицкая. Красавица с характером».

Ещё один яркий пример – Владимир Зельдин, встретивший на сцене свой сто первый день рождения. Доброжелательный ко всем, человек из породы «бессребренников», он был требователен в первую очередь к себе и считал, что артист должен обладать высокими нравственными качествами. В книге воспоминаний «Моя профессия: Дон Кихот» он с глубокой любовью и уважением написал о своей профессии, своих учителях и коллегах, о жизненных испытаниях и достижениях. И о том, что зрелый возраст, старость – это счастье.

И Быстрицкая, и Зельдин придерживались принципа умеренности во всём. Но что ещё может помочь нам сохранить здоровье и продлить свои дни?

На выставке вы найдёте книги «Всё о мужском здоровье» Д. Юрьева, «Женское здоровье и долголетие» Л. Аникеевой, «Стареть, не старея» Р. Вестендорпа, «Секреты вечной молодости» А. Москалёва и другие. Авторы предлагают советы и рекомендации по правильному питанию, разумной физической активности, использованию лекарств. Несомненный интерес представляют книги создателя кинезитерапии, профессора Бубновского «Активное долголетие» и голливудской актрисы Кэмерон Диас «Книга о долголетии».

На выставке представлена и художественная литература. Так, например, широко известный и экранизированный роман Р. Дж. Уоллера «Мосты округа Мэдисон» об истинной любви, вспыхнувшей на склоне лет между мужчиной и женщиной.

Читателям будут предложены также статьи из журнала «60 не возраст».