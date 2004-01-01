Радости жизни

Анна Старикова рисует с детства. В школьные годы занималась академическим карандашным рисунком в изостудии - рисовала капители, головы античных статуй...

От автора:

"Я уверена, что если у тебя есть творческая жилка, она не даст покоя, будет упорно пробиваться на свет подобно травинке сквозь асфальт. Можно давить ее грузом житейских проблем, кучей чертежей деталей технологического оборудования рыбофабрик, муровать бухгалтерскими отчетами, заваливать толстыми папками офисной рутины, а она неизменно будет выбираться из глубины тебя и теребить за рукав: "Ну, давай, изобрази что-нибудь этакое!"...

И... приходит желание наполнить окружающий мир светом, позитивом, радостью от улыбки ребенка, от сумасшедшей красоты заката, от нежной красоты цветка! И понимаешь, что все прошедшее не было твоей настоящей жизнью, а вот она - здесь и сейчас! И вся накопленная в тебе любовь, радость, смех и слезы, вдруг выплескиваются энергией на холст.

Дарю это всем вам!!!