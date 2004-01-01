Радость вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас

С первых дней своего существования коллектив-юбиляр стал любимцем Мурманских зрителей, а затем покорил и другие сцены области, страны и даже мира! Бессменным руководителем «Радости» вот уже 40 лет является заслуженный работник культуры Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» Лариса Федоровна Феоктистова. И кому, как не ей лучше всех известна простая истина: танец – это творчество людей со светлыми сердцами!

В этот день ансамбль танца «Радость» с юбилеем поздравят творческие коллективы Мурманска и области: Детская театральная школа, драматический театр «Комедиограф», ансамбль народной песни «Любава» и, конечно, прославленный коллектив Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, с которым уже много лет в дружном творческом альянсе сотрудничают юбиляры.

На сцене заполярной «Кировки» разыграется яркое и незабываемое зрелище. Зрителей ожидает множество сюрпризов, премьеры новых танцевальных постановок и встреча с «Радостными ветеранами».