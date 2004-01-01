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В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится грандиозный праздник – юбилейный вечер Ларисы Феоктистовой, балетмейстера, педагога и бессменного художественного руководителя Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость»!

Послужного списка этой поистине удивительной женщины не хватит, но главное, она прекрасный человек, профессиональный строгий наставник, воспитавшая за свою жизнь не одну плеяду талантливых танцоров, и так беззаветно отдавшаяся своему делу – искусству хореографии!

В праздничный вечер на сцене будут блистать артисты легендарного Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, творческие коллективы Мурманска и области, выпускники Ларисы Феоктистовой разных лет, и конечно, ее детище - ансамбль танца «Радость»! Не обойдется и без сюрпризов!

Поздравительным речам и благоухающим букетам цветов не будет конца, а гости и зрители этого незабываемого праздника поймут, что это и есть «Радость» длинною в жизнь!»