Ограничения: 18+

Олег Николаевич едет по твою душу! Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи рокеров, это будет безумная полуторочасовая энергетическая встряска под твои любимые рок-хиты!

RADIO TAPOK привезет килотонны света, звука, костюмов и лучших боевиков!

На концерте будет доступна автографсессия, где можно сделать фото с Олегом Николаевичем и другие ништяки!