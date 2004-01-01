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RADIO TAPOK

Мировые хиты в новом звучании на русском языке!

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Ограничения: 18+
События: Концерты.

Олег Николаевич едет по твою душу! Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи рокеров, это будет безумная полуторочасовая энергетическая встряска под твои любимые рок-хиты!

RADIO TAPOK привезет килотонны света, звука, костюмов и лучших боевиков!

На концерте будет доступна автографсессия, где можно сделать фото с Олегом Николаевичем и другие ништяки!

Черчилль
29 сентября
19:00 - 22:00
Цены

800-2500 р.

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