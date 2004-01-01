RADIO TAPOK
Мировые хиты в новом звучании на русском языке!
Мировые хиты в новом звучании на русском языке!
Олег Николаевич едет по твою душу! Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи рокеров, это будет безумная полуторочасовая энергетическая встряска под твои любимые рок-хиты!
RADIO TAPOK привезет килотонны света, звука, костюмов и лучших боевиков!
На концерте будет доступна автографсессия, где можно сделать фото с Олегом Николаевичем и другие ништяки!
800-2500 р.
IV городской фестиваль уличного искусства
Концерт Натальи Дьяченко (скрипка) и Анны Юрковой (орган)