Radio Kamerger – это симфонический панк, барокко-рок, классическое струнное трио в дерзком диалоге с трубой и барабанами. Московская группа, все участники которой закончили Московскую Консерваторию и сейчас играют рок, пишут песни на русском языке, создают красивые аранжировки и добиваются мощного звука.