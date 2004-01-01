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Radio Kamerger

Тур в поддержку альбома «Молодость»

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События: Концерты.

Radio Kamerger – это симфонический панк, барокко-рок, классическое струнное трио в дерзком диалоге с трубой и барабанами. Московская группа, все участники которой закончили Московскую Консерваторию и сейчас играют рок, пишут песни на русском языке, создают красивые аранжировки и добиваются мощного звука.

Rock'n'Roll music bar
20 октября
20:00
Цены

350-600р.

Билеты можно приобрести по ссылке

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