Race on Down-2017

Приглашаем Вас принять участие в соревнованиях!

Место старта: кафе «Чум»

Впервые в городе Мурманск пройдёт такое захватывающее сражение — Вас ждёт женское пятиборье:

Эстафета на ватрушках

Бой подушками

Стрельба из арбалета

Конкурс «Веселый Снеговик»

Кёрлинг на ватрушках

Это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям, это весело и безопасно. Для вас в этот день мы подготовили много красочных и скользких ватрушек, а также веселых аниматоров.

Если Вы хотите показать себя, свои силы и умения — тогда ждём Вас на наших соревнованиях!

⏰ Регистрация команд продлится до 7 марта! Команда — 2 человека.

Заявки на участие оставляйте по ссылке