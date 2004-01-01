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Race on Down-2017

Женские соревнования

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События: Спорт, Соревнование, Праздники.

Приглашаем Вас принять участие в соревнованиях!

Место старта: кафе «Чум»

Впервые в городе Мурманск пройдёт такое захватывающее сражение — Вас ждёт женское пятиборье:

  • Эстафета на ватрушках
  • Бой подушками
  • Стрельба из арбалета
  • Конкурс «Веселый Снеговик»
  • Кёрлинг на ватрушках

Это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям, это весело и безопасно. Для вас в этот день мы подготовили много красочных и скользких ватрушек, а также веселых аниматоров.

Если Вы хотите показать себя, свои силы и умения — тогда ждём Вас на наших соревнованиях!

⏰ Регистрация команд продлится до 7 марта! Команда — 2 человека.

Заявки на участие оставляйте по ссылке

Огни Мурманска
8 марта
12:00
Цены

Справки по телефону: 8 (8152) 554-009

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