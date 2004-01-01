Race on Down-2017
Женские соревнования
Женские соревнования
Приглашаем Вас принять участие в соревнованиях!
Место старта: кафе «Чум»
Впервые в городе Мурманск пройдёт такое захватывающее сражение — Вас ждёт женское пятиборье:
Это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям, это весело и безопасно. Для вас в этот день мы подготовили много красочных и скользких ватрушек, а также веселых аниматоров.
Если Вы хотите показать себя, свои силы и умения — тогда ждём Вас на наших соревнованиях!
⏰ Регистрация команд продлится до 7 марта! Команда — 2 человека.
Заявки на участие оставляйте по ссылке
Справки по телефону: 8 (8152) 554-009