Иван Чернышов – молодой автор, кандидат филологических наук, лидер музыкальной и поэтической группы. Иван родился в Тюмени, публиковался в периодических изданиях и сборниках, выходивших в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Мурманске. Победитель всероссийского форума им. Н. Гумилева «Осиянное слово», лауреат международного конкурса «Горю поэзии огнем», лауреат премии им. К. Баева и А. Подстаницкого, финалист всероссийского конкурса «Филатов-фест», победитель фестиваля-форума «Капитан Грэй».

«Работа над ошибками» – первый сборник прозы автора, изданный на грант губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности. Книга представляет собой три взаимосвязанных произведения о жизни современной молодежи, написанных в технике метамодернизма. На встрече можно будет познакомиться с этим течением литературы XXI века, задать вопросы автору.

На презентации состоится выступление коллег Ивана Чернышова по неформальному творческому объединению молодежи Мурманска «Полярный день». В группу входят молодые поэты, прозаики и музыканты, объединенные любовью к искусству.

Познакомиться с книгой «Работа над ошибками» можно в разделе «Авторы Мурмана» электронной библиотеки «Кольский Север».

