R'n'B Party

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Этой ночью Okean Hall будут качать DJs Gabur & Magnito, Мс Lodoss.

Специальный гость первой летней вечеринки DJ OUTEN/Lenin

OUTEN – мастеровитый московский диджей и продюсер с обширной профессиональной историей. За его спиной 13 лет студийной работы, победа на Дельфийски играх в категории «диджеинг», а также продюсирование в рамках личного EDM-проекта под названием TRAPRTY. Сотрудничество с «BLACK STAR», «RED SUN», «Malfa».

На данный момент занимается продюсированием ряда Российских имен. Директор по развитию, A&R managment Издательство Монолит (Monolit Music) / Muznavigator, а так же владелец инди лейбла Dry Wet Music.

Резидент «ADIDAS Central Court», «ADVENTURE THE MUSIC», «GES FEST», «BONFIRE».

Будь этой ночью Rich & Beautiful!