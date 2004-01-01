Пылающие сердца

17 апреля 1918 года В. И. Ленин подписал декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем». С этого дня ведет свою историю пожарная служба.

Посетители выставки увидят фотографии, отображающие историю становления и развития пожарной службы на Кольском полуострове. На снимках представлены: пожарное депо, построенное в 1917 г., переоборудованные пожарные автомобили 1930–х гг., подсобное хозяйство пожарной команды, дежурный караул при выезде на пожар в 1933 г., пожарная охрана рыбного порта Мурманска 1931–1939 гг., военизированная пожарная команда треста «Апатит», здание Отдела пожарной охраны УВД Мурманского облисполкома начала 1960–х гг., тушение прогулочного катера «Комета» на Семеновском озере в начале 1960–х гг., тушение пожара на авианесущем крейсере «Киев» в 1990 г.

Юбилейная выставка познакомит посетителей с предметами экипировки и снаряжения пожарных: униформа, старинные каски, противогазы, средства связи и другие предметы.

Откроет выставку заместитель начальника ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» Залесов Анатолий Васильевич.