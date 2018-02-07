Пятое измерение

Расписание:

07.02.2018 – Пикассо. Москва. Из собрания Национального музея. Пикассо, Париж (Россия, 2010г., части 1 и 2). Продолжительность 52 минуты.

14.02.2018 – Пикассо. Москва. Из собрания Национального музея. Пикассо, Париж (Россия, 2010г., часть 3). Продолжительность 26 минут. Караваджо (Россия, 2011г.). Продолжительность 26 минут.

21.02.2018 – Марокканский триптих Анри Матисса (Россия, 2012г.). Продолжительность 26 минут. Выставка Реваза Левановича Габриадзе (Россия, 2012г.). Продолжительность 26 минут.

28.02.2018 – Паоло Веронезе. Картина Брак в Кане Галлилейской (Россия, 2009г.). Продолжительность 26 минут. Лоренцо Лотто. Ренессанс в провинции Марке. Картины из итальянских собраний (Россия, 2013г.). Продолжительность 26 минут.