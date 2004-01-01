Пятеро
Концерт группы с программой «О любви»
Концерт группы с программой «О любви»
«Праздник для души, глаз и ушей» – так часто представляют участников группы «Пятеро» Евгения Сапелова, Антона Иванова, Владислава Албанова, Павла Киселёва и Евгения Гаранина. В их исполнении «вторую жизнь» получают романсы и джазовые стандарты, народные песни и эстрадные хиты. Говорить о красоте многоголосного пения трех теноров, баритона и баса – дело неблагодарное. Словом, лучше один раз услышать!
Критики признают группу «ПЯТЕRО» уникальным явлением в отечественной кавер-музыке благодаря не только одаренности солистов, но и широчайшему репертуару. Нет жанра, который бы музыканты не освоили: в их исполнении вторую жизнь получают романс и джазовый шедевр, народная песня и поп-композиция. Поэтому каждый концерт группы собирает массу меломанов, которые ценят оригинальность и способность удивлять.
Их ровно пять. Пять парней, которые «делают зал». Вокальная группа «ПЯТЕRO». Только голосами ребята «воспроизводят» звуки гитары, бас-гитары, ударной установки, трубы и других инструментов, Подобный «аккомпанемент» – фирменная фишка группы «ПЯТЕRО». Молодые, стильные, спортивные, сексапильные, азартные, талантливые ребята – недавние выпускники Академии хорового искусства им. В.С. Попова. В репертуаре великолепной пятерки джазовые стандарты и классические арии, популярные народные песни и новогодние мелодии, баллады о любви и зарубежные танцевальные композиции.
В составе группы пять солистов: Евгений Сапелов, Антон Иванов, Владислав Албанов, Павел Киселев и Евгений Гаранин. Все они с детства погружены в мир академической музыки, выступали на сцене вместе с выдающимися артистами, среди которых Дмитрий Хворостовский, Роберто Аланья, Монтсеррат Кабалье и многие другие. Окончив дирижерский факультет Академии хорового искусства имени Попова, все пятеро поняли, что руководить оркестрами и хорами – не их мечта. Они хотят стоять лицом к зрителю и видеть эмоции зала. Так и образовалась вокальная группа «ПЯТЕRО». Сейчас у ребят насыщенный концертный график, гастроли по России и дальнему зарубежью, съемки на ТВ и совместные проекты с ведущими артистами отечественной эстрады.
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