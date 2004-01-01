148040

Пятеро

Концерт группы с программой «О любви»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

«Праздник для души, глаз и ушей» – так часто представляют участников группы «Пятеро» Евгения Сапелова, Антона Иванова, Владислава Албанова, Павла Киселёва и Евгения Гаранина. В их исполнении «вторую жизнь» получают романсы и джазовые стандарты, народные песни и эстрадные хиты. Говорить о красоте многоголосного пения трех теноров, баритона и баса – дело неблагодарное. Словом, лучше один раз услышать!

Критики признают группу «ПЯТЕRО» уникальным явлением в отечественной кавер-музыке благодаря не только одаренности солистов, но и широчайшему репертуару. Нет жанра, который бы музыканты не освоили: в их исполнении вторую жизнь получают романс и джазовый шедевр, народная песня и поп-композиция. Поэтому каждый концерт группы собирает массу меломанов, которые ценят оригинальность и способность удивлять.

Их ровно пять. Пять парней, которые «делают зал». Вокальная группа «ПЯТЕRO». Только голосами ребята «воспроизводят» звуки гитары, бас-гитары, ударной установки, трубы и других инструментов, Подобный «аккомпанемент» – фирменная фишка группы «ПЯТЕRО». Молодые, стильные, спортивные, сексапильные, азартные, талантливые ребята – недавние выпускники Академии хорового искусства им. В.С. Попова. В репертуаре великолепной пятерки джазовые стандарты и классические арии, популярные народные песни и новогодние мелодии, баллады о любви и зарубежные танцевальные композиции.

В составе группы пять солистов: Евгений Сапелов, Антон Иванов, Владислав Албанов, Павел Киселев и Евгений Гаранин. Все они с детства погружены в мир академической музыки, выступали на сцене вместе с выдающимися артистами, среди которых Дмитрий Хворостовский, Роберто Аланья, Монтсеррат Кабалье и многие другие. Окончив дирижерский факультет Академии хорового искусства имени Попова, все пятеро поняли, что руководить оркестрами и хорами – не их мечта. Они хотят стоять лицом к зрителю и видеть эмоции зала. Так и образовалась вокальная группа «ПЯТЕRО». Сейчас у ребят насыщенный концертный график, гастроли по России и дальнему зарубежью, съемки на ТВ и совместные проекты с ведущими артистами отечественной эстрады.

I отделение

  • Звёзды континентов Ю. Энтин, Г. Гладков
  • Ни минуты покоя Л. Дербенёв, В. Добрынин
  • Белые крылья В. Харитонов, В. Шаинский
  • Ночной разговор В. Лазарев, М. Фрадкин
  • Выйду ночью в поле с конем А. Шаганов, И. Матвиенко, 
  • Любовь похожая на сон В. Горбачева, И. Крутой
  • На Титанике А. Фролов, А. Фролов
  • Дельтаплан Н. Зиновьев, Э. Артемьев
  • Там где клен шумит Л. Шишко, Л. Шишко
  • Ты мне не снишься М. Рябинин, В. Добрынин
  • Летящей походкой Л. Фадеев, Ю. Антонов

II отделение

  • New York, New York Ф. Эбб, Дж. Кендер
  • Last Waltz Л. Рид, Б. Мэйсон
  • Per Te М. Маринагнели, В. Афанасьев
  • Jamaica Т. Вилли
  • Bessame mucho К. Веласкес
  • Grande Amore Ф. Бочча, Т. Эспозито
  • Aqua de Beber А. Джобим, В. дэ Мораэс
  • Hallelujah Л. Коэн
  • Hit the road Jack П. Мэйфилд
  • Volare Д. Модуньо, Ф. Мильяччи
  • Bayla morena Дзуккеро
  • Because we believe Э. Фостэр-Джильес, А. Бочелли
  • O sole mio (бис) Дж. Капурро, Э. ди Капуа
Филармония
1 мая
17:00

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?