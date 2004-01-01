«Праздник для души, глаз и ушей» – так часто представляют участников группы «Пятеро» Евгения Сапелова, Антона Иванова, Владислава Албанова, Павла Киселёва и Евгения Гаранина. В их исполнении «вторую жизнь» получают романсы и джазовые стандарты, народные песни и эстрадные хиты. Говорить о красоте многоголосного пения трех теноров, баритона и баса – дело неблагодарное. Словом, лучше один раз услышать!

Критики признают группу «ПЯТЕRО» уникальным явлением в отечественной кавер-музыке благодаря не только одаренности солистов, но и широчайшему репертуару. Нет жанра, который бы музыканты не освоили: в их исполнении вторую жизнь получают романс и джазовый шедевр, народная песня и поп-композиция. Поэтому каждый концерт группы собирает массу меломанов, которые ценят оригинальность и способность удивлять.

Их ровно пять. Пять парней, которые «делают зал». Вокальная группа «ПЯТЕRO». Только голосами ребята «воспроизводят» звуки гитары, бас-гитары, ударной установки, трубы и других инструментов, Подобный «аккомпанемент» – фирменная фишка группы «ПЯТЕRО». Молодые, стильные, спортивные, сексапильные, азартные, талантливые ребята – недавние выпускники Академии хорового искусства им. В.С. Попова. В репертуаре великолепной пятерки джазовые стандарты и классические арии, популярные народные песни и новогодние мелодии, баллады о любви и зарубежные танцевальные композиции.

В составе группы пять солистов: Евгений Сапелов, Антон Иванов, Владислав Албанов, Павел Киселев и Евгений Гаранин. Все они с детства погружены в мир академической музыки, выступали на сцене вместе с выдающимися артистами, среди которых Дмитрий Хворостовский, Роберто Аланья, Монтсеррат Кабалье и многие другие. Окончив дирижерский факультет Академии хорового искусства имени Попова, все пятеро поняли, что руководить оркестрами и хорами – не их мечта. Они хотят стоять лицом к зрителю и видеть эмоции зала. Так и образовалась вокальная группа «ПЯТЕRО». Сейчас у ребят насыщенный концертный график, гастроли по России и дальнему зарубежью, съемки на ТВ и совместные проекты с ведущими артистами отечественной эстрады.

I отделение

Звёзды континентов Ю. Энтин, Г. Гладков

Ни минуты покоя Л. Дербенёв, В. Добрынин

Белые крылья В. Харитонов, В. Шаинский

Ночной разговор В. Лазарев, М. Фрадкин

Выйду ночью в поле с конем А. Шаганов, И. Матвиенко,

Любовь похожая на сон В. Горбачева, И. Крутой

На Титанике А. Фролов, А. Фролов

Дельтаплан Н. Зиновьев, Э. Артемьев

Там где клен шумит Л. Шишко, Л. Шишко

Ты мне не снишься М. Рябинин, В. Добрынин

Летящей походкой Л. Фадеев, Ю. Антонов

II отделение