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Пятьдесят оттенков стиля

Выставка, демонстрирующая новую коллекцию мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой

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События: Выставки.

Выставка презентует совершенно новую коллекцию мужских украшений: браслетов, брелоков и подвесок, выполненных в единственном экземпляре. Основными материалами изделий стали натуральная кожа и поделочные камни такие, как пирит, горный хрусталь.

Краеведческий музей
c 22 февраля по 23 марта
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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