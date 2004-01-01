Пятьдесят оттенков стиля
Выставка, демонстрирующая новую коллекцию мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой
Выставка, демонстрирующая новую коллекцию мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой
Выставка презентует совершенно новую коллекцию мужских украшений: браслетов, брелоков и подвесок, выполненных в единственном экземпляре. Основными материалами изделий стали натуральная кожа и поделочные камни такие, как пирит, горный хрусталь.
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Выставка изданий, посвященная православным святыням
Выставка художницы из Санкт-Петербурга Анастасии Вепревой