Мыльные пузыри переливающиеся всеми цветами радуги вызывают восторг у всех без исключения! А вы знали, что ими можно рисовать? Парк отдыха Небо научит ваших деток этому! Мы приглашаем всех на мастер-класс по рисованию мыльными пузырями!

А тех кто серьезен и усидчив приглашаем заняться оригами! Оригами – эта забавная игра, развлечение как для взрослых так и для самых маленьких! Но помимо веселого времяпровождения этот процесс способствует развитию воображения, концентрации внимания и мелкой моторики. Проведи выходные весело и с пользой!