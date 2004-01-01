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Пузыри

Веселые выходные с парком отдыха «Небо»!

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События: Мастер-класс, Детские праздники.

Мыльные пузыри переливающиеся всеми цветами радуги вызывают восторг у всех без исключения! А вы знали, что ими можно рисовать? Парк отдыха Небо научит ваших деток этому! Мы приглашаем всех на мастер-класс по рисованию мыльными пузырями!

А тех кто серьезен и усидчив приглашаем заняться оригами! Оригами – эта забавная игра, развлечение как для взрослых так и для самых маленьких! Но помимо веселого времяпровождения этот процесс способствует развитию воображения, концентрации внимания и мелкой моторики. Проведи выходные весело и с пользой!

ТРК «Мурманск Молл»
25 июня
16:00 - 17:00
Цены

Вход свободный

Подробности по телефону 201-000

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