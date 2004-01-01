Путеводитель по Мурманску

Сари Пеюхенен – помощник консула по вопросам культуры и СМИ в Мурманском отделении Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Сари, уроженка Восточной Финляндии, закончила университет Ювяскюля и является магистром философии. Прожив семь лет в Мурманске, Сари может считать себя краеведом. За эти годы она хорошо изучила не только достопримечательности нашего города, но и объездила весь Кольский полуостров - от Териберки до Варзуги.

В октябре 2017 года Сари издала путеводитель по столице Заполярья «Murmanskin matkaopas» на финском языке. Ее книга-гид содержит не только туристическую информацию, но и представляет историю Мурманска, городскую жизнь, рассказы, анекдоты, чудеса и противоречия, которые Сари собирала в течение 7 лет.

Встреча с Сари Пеюхенен и презентация её книги пройдет в рамках празднования 100-летия независимости Финляндии.