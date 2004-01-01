Путешествия и фриланс – ищем баланс

Саша Уикенден – сооснователь движения свободных путешественников «Sunsurfers» – уже 6 лет путешествует по миру нон-стоп. С тех пор посетила более 60 стран на 4 континентах. Надежда Насырова – представитель «Sunsurfers» в Казани. Посетила около 30 стран, в числе которых Филиппины, Иран, Япония, Шри-Ланка, Грузия, Индия, Бали, Вьетнам, Армения.

Свободные путешественники познают разные культуры, общаются с местным населением, участвуют в волонтёрских проектах, работают удалённо и ведут здоровый образ жизни.

Гости Мурманска расскажут о том, как путешествовать бюджетно, как совмещать работу и путешествия, как зарабатывать в путешествии, с чего начать, если вы хотите поменять вашу жизнь, и. конечно, поделятся лайфхаками.

Приглашаем за вдохновением на открытую встречу движения свободных путешественников.