Зрители познакомятся с фотографиями, сделанными в разных уголках планеты. Причем напечатаны они не на бумаге, а на холсте.

Фотовыставка «Путешествие» - это часть большого проекта Творческого Союза «Снежный Лев». Она была создана более десяти лет назад. К настоящему времени проект включает в себя 18 тематических фотовыставок: «Путешествие», «Вчера», «Путешествие на остров Мечты», «Путешествие по библиотекам мира», «Обитаемый Север», «Мончегорск – столица Монче-тундры», «Мы живём по соседству», «Петербургский калейдоскоп», «Север – Куба», «Остановись, мгновение», «Quantum satis», «Жанровый портрет как зеркало Души», «Живой уголок планеты земля», «Куклы и Компания», «Фото-хайку», «Кубинский фотодневник», «Комментарии к личному Счастью», «Адреса великой Победы». Большинство снимков сделаны в путешествиях.

Автор всех фоторабот проекта – Светлана Мамакина из Мончегорска. Фототренер – Александр Мамакин.

Проект экспонировался в России 141 раз: в Мурманской области, в Москве, Санкт-Петербурге, Норильске, Владивостоке, Омске, Крыму и других городах. Выставки проходили также и за рубежом: в Норвегии, Германии, Сербии, Черногории, на Кубе и на Украине. Площадками становились выставочные залы и библиотеки. Фотоработы хранятся в фондах музеев и библиотек.

В 2018 году серия фоторабот «Провинция» была представлена для участия в V Биеннале современной фотографии России Государственного Русского Музея. Две работы экспонировались на итоговой выставке в Мраморном Дворце Санкт-Петербурга и вошли в Каталог V Биеннале.