Путешествие в мир гитары

Ограничения: 12+

Александр Крючков – гитарист из Санкт-Петербурга, ныне живущий в Бельгиии, учащийся в магистратуре Брюссельской Королевской Консерватории под руководством одного из лучших и ярчайших гитаристов и педагогов современности – Антигони Гони. Александр начинал свой музыкальный путь в Петербурге, сперва экстерном окончив с красным дипломом музыкальную школу им. Н.А. Римского-Корсакова (класс Лазарева Б.И.), а затем музыкальное училище им. М.П. Мусоргского, после чего два года проучился в Санкт-Петербургской консерватории, перед тем как уехать в Бельгию.

В условиях разнообразных мастер-классов Александр занимался с такими известными гитаристами, как Шэрон Исбин, Аниелло Дезидерио, Нуччо д'Анжело, Сержио Ассад, Альберто Месирка, Франческо Бирраги, Тимо Корхонен, Мезут Осген, Пьер Бибо и др.