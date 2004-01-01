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Путешествие Серенького козлика, или Сон в летнюю ночь

Старая сказка на новый лад – интерактивная игра

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События: Концерты.

Музыкальная сюита – шутка Юрия Кукузенко в редакции Андрея Боброва и ансамбля «Экспромт». Продолжительность сказки 45 мин.

Исполнители:

Андрей Бобров (сказочник)
Ансамбль народных инструментов «Экспромт»
Елена Гусева (домра) 
Светлана Китаева (домра-альт)
Артём Ильиченко (баян)
Станислав Одиноков (контрабас)
Анатолий Трухин (ударные)

Программа:
«Мультландия» – вступление
«Шарманка» – А. Бобров
«Бабушкина шарманка»
«Сказка» – А. Бобров
«Колыбельная»
«Сказка» – А. Бобров
«К тётушке в Саратов»
«Утром рано два Барана» – А. Бобров
«Проездом через Казань»
«Зелёная история о Джонни и пони» – А. Бобров
«Сырба»
«Пустыня Сахара» – А. Бобров
«Караваном через Кызылкум»
«Дрёма» – А. Бобров
«В горах Сванетии»
«Весенний полонез» – А. Бобров
«На Варшаву»
«Пиренеи» – А. Бобров
«Коррида в Мадриде»
«По улочкам Севильи»
«На берегах Миссисипи»
«В баре Нью-Орлеана»
«Финал – «Песенка друзей» – Г. Гладкова и Ю. Энтина

Филармония
23 сентября
14:00
Цены

150 р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

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