Путешествие Серенького козлика, или Сон в летнюю ночь

Музыкальная сюита – шутка Юрия Кукузенко в редакции Андрея Боброва и ансамбля «Экспромт». Продолжительность сказки 45 мин.



Исполнители:

Андрей Бобров (сказочник)

Ансамбль народных инструментов «Экспромт»

Елена Гусева (домра)

Светлана Китаева (домра-альт)

Артём Ильиченко (баян)

Станислав Одиноков (контрабас)

Анатолий Трухин (ударные)



Программа:

«Мультландия» – вступление

«Шарманка» – А. Бобров

«Бабушкина шарманка»

«Сказка» – А. Бобров

«Колыбельная»

«Сказка» – А. Бобров

«К тётушке в Саратов»

«Утром рано два Барана» – А. Бобров

«Проездом через Казань»

«Зелёная история о Джонни и пони» – А. Бобров

«Сырба»

«Пустыня Сахара» – А. Бобров

«Караваном через Кызылкум»

«Дрёма» – А. Бобров

«В горах Сванетии»

«Весенний полонез» – А. Бобров

«На Варшаву»

«Пиренеи» – А. Бобров

«Коррида в Мадриде»

«По улочкам Севильи»

«На берегах Миссисипи»

«В баре Нью-Орлеана»

«Финал – «Песенка друзей» – Г. Гладкова и Ю. Энтина