Путешествие Серенького козлика, или Сон в летнюю ночь
Старая сказка на новый лад – интерактивная игра
Старая сказка на новый лад – интерактивная игра
Музыкальная сюита – шутка Юрия Кукузенко в редакции Андрея Боброва и ансамбля «Экспромт». Продолжительность сказки 45 мин.
Исполнители:
Андрей Бобров (сказочник)
Ансамбль народных инструментов «Экспромт»
Елена Гусева (домра)
Светлана Китаева (домра-альт)
Артём Ильиченко (баян)
Станислав Одиноков (контрабас)
Анатолий Трухин (ударные)
Программа:
«Мультландия» – вступление
«Шарманка» – А. Бобров
«Бабушкина шарманка»
«Сказка» – А. Бобров
«Колыбельная»
«Сказка» – А. Бобров
«К тётушке в Саратов»
«Утром рано два Барана» – А. Бобров
«Проездом через Казань»
«Зелёная история о Джонни и пони» – А. Бобров
«Сырба»
«Пустыня Сахара» – А. Бобров
«Караваном через Кызылкум»
«Дрёма» – А. Бобров
«В горах Сванетии»
«Весенний полонез» – А. Бобров
«На Варшаву»
«Пиренеи» – А. Бобров
«Коррида в Мадриде»
«По улочкам Севильи»
«На берегах Миссисипи»
«В баре Нью-Орлеана»
«Финал – «Песенка друзей» – Г. Гладкова и Ю. Энтина
150 р.
Подробная информация: 45-08-67
Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии
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