Путешествие с органом по разным странам

Программа концерта:



Михаил Глинка (1804-1857) – «Камаринская», переложение для органа Дины Ихиной (Дина Ихина)

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) – Токката ре минор, BWV 565/1 (Дина Ихина)

Антонио Валенте (c.1530-1580) – LaRomanesca (Денис Маханьков)

Морис Дюрюфле (1902-1986) – Фуга на тему карильона кафедрального собора Суассон op.12 (Денис Маханьков)

Ханс-Андре Штамм(1958) – Рондо a laceltica (Дина Ихина)

Пётр Чайковский (1840-1893) – «Китайский танец» из балета «Щелкунчик», переложение для органа в 4 руки (Дина Ихина и Денис Маханьков)

Ги Бове (1942), Японский эскиз (Денис Маханьков)

Луи Вьерн (1870-1937) – «Вестминстерские колокола» из цикла «24 Пьесы-Фантазии» (Дина Ихина)

Эдвард Григ (1843-1907) – «В пещере Горного Короля» из сюиты «Пер Гюнт» (Денис Маханьков)

Джон Таунер Уильямс, Маркус Рупрехт – Фантазия на музыкальные темы из к/ф «Звёздные воины» для органа (Дина Ихина)

Пётр Чайковский (1840-1893) – «Па де де» из балета «Щелкунчик», переложение для органа в 4 руки (Дина Ихина и Денис Маханьков)

Денис Маханьков

В 2007 г. окончил Калининградский музыкальный колледж им. С. В. Рахманинова. За время обучения стал лауреатом различных международных юношеских фортепианных и органных конкурсов в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Ольштыне (Польша). Лауреат VIII Международного фестиваля-конкурса «Гатчина – С.-Петербург» (2007). В 2013 г. окончил Санкт-Петербургскую Государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности орган в классе заслуженного артиста России Д. Ф. Зарецкого, обучался игре на клавесине в классе профессора, доктора искусствоведения И. В. Розанова.

Cовершенствовал своё мастерство на различных мастер-классах и летних органных академиях. Выступает c сольными и ансамблевыми концертами в России и за рубежом, на различных органных международных фестивалях. В числе концертов исполнителя – выступления на самых больших органах: Кафедральный Собор в Калининграде, Церковь Каарли в Эстонии (Таллинн), Кафедральный Собор Св. Троицы в Лиепае (Латвия) и другие выступления в важных концертных залах, соборах и церквях. С 2014 года выступает в составе органного дуэта с Диной Ихиной. В программы выступлений дуэта неизменно входят премьерные сочинения современных композиторов. Денис Маханьков – дипломант X Международного фестиваля-конкурса «Гатчина-С.- Петербург» (2009), Первого Всероссийского конкурса «Sancta Caecilia» (Москва, 2010). С 2015 г. – органист Дворца Искусств г. Кондопога (Республика Карелия).



Дина Ихина

В 2009 году окончила Саратовскую государственную консерваторию им. Л. В. Собинова по специальности фортепиано (класс ст. преп. О. В. Игониной), доп. инструмент — орган (класс преп. Н. Гольфарб). В 2011 году окончила магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета по специальности историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах: орган в классе Засл. артиста РФ, профессора Д. Ф. Зарецкого; клавесин в классе профессора, доктора искусствоведения И. В. Розанова; карильон в классе профессора Й. В. Хаазена. В 2014 году окончила аспирантуру Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова под руководством засл. артиста РФ Д. Ф. Зарецкого. С 2013 года – преподаватель кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Совершенствовала своё мастерство на различных мастер-классах и летних органных академиях. Победитель XI Международного фестиваля-конкурса «Гатчина – Санкт-Петербург» (2010) и лауреат 2 премии Первого Всероссийского конкурса «Sancta Caecilia» (Москва, 2010). На VII Международном конкурсе органистов им. М. Таривердиева (Гамбург-Калининград, 2011 г.) получила 3 премию, специальный приз за лучшее исполнение сочинений М. Таривердиева, специальный приз органостроительной фирмы Шуке (концерт в Потсдаме) и специальный приз Международного центра фестивалей (Москва): концерты в соборе св. Витта в Праге и в большом зале Белорусской государственной филармонии в Минске. Дипломант VIII Международного конкурса органистов им. Я. П. Свелинка в Гданьске (Польша, 2012 г.) Лауреат II Международного конкурса органистов им. И. А. Браудо (Санкт-Петербург, 2014) и обладатель специальных призов — концертов во Дворце Искусств г. Кондопога (Карелия) и в Белгородской государственной филармонии. Принимала участие в 65-ом Международном фестивале-конкурсе «Пражская Весна» (Чехия, 2013).

В 2016 г. Дина Ихина и Денис Маханьков стали победителями Первой общественной премии «Народное признание-2015» в номинации «Инициатива» (Псков). Супруги Денис Маханьков и Дина Ихина были выдвинуты на соискание награды за организацию благотворительных концертов в кирхе в Печорах, сборы от которых идут на восстановление уникального старинного органа, установленного в этой церкви.