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Путешествие на остров Мечты

Фотовыставка Светланы Мамакиной 

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События: Выставки.

Светлана Мамакина – член Союза журналистов России, руководитель регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой (РОДК), автор просветительского концептуального фотопроекта «Путешествие», включающего 17 тематических выставок, которые экспонировались более 140 раз в различных местах планеты Земля.


Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж).

Городской выставочный зал
c 26 февраля по 22 марта
Цены

Вход свободный.

Телефон для справок – 8(8152) 42-86-68, 42-45-86;

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