Путешествие на остров Мечты

Светлана Мамакина – член Союза журналистов России, руководитель регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой (РОДК), автор просветительского концептуального фотопроекта «Путешествие», включающего 17 тематических выставок, которые экспонировались более 140 раз в различных местах планеты Земля.



Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж).



