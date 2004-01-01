Путешествие на остров Мечты
Фотовыставка Светланы Мамакиной
Фотовыставка Светланы Мамакиной
Светлана Мамакина – член Союза журналистов России, руководитель регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой (РОДК), автор просветительского концептуального фотопроекта «Путешествие», включающего 17 тематических выставок, которые экспонировались более 140 раз в различных местах планеты Земля.
Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж).
Вход свободный.
Телефон для справок – 8(8152) 42-86-68, 42-45-86;
Выставка произведений о самоотверженных, благородных, мужественных, смелых, сильных, честных мужчинах
Выставка лучших звукозаписей фирмы «Мелодия», выпущенных в 1960-90-х гг