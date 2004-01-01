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Путешествие к Северному полюсу

Музейное занятие

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События: Вечер отдыха, Лекции, Экскурсии.

В рамках мероприятия музейный сотрудник проведет для учащихся начальной школы экскурсию по выставке «На дрейфующих льдах Арктики».

В ходе интерактивного занятия ребята проделают упражнения дыхательной гимнастики, проведут научные эксперименты с водой, а также примут участие в тематических подвижных играх.

В заключении музейного занятия школьники создадут сувенир «Ледокол» в технике «оригами».

Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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