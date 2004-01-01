Путешествие к Северному полюсу
Музейное занятие
Музейное занятие
В рамках мероприятия музейный сотрудник проведет для учащихся начальной школы экскурсию по выставке «На дрейфующих льдах Арктики».
В ходе интерактивного занятия ребята проделают упражнения дыхательной гимнастики, проведут научные эксперименты с водой, а также примут участие в тематических подвижных играх.
В заключении музейного занятия школьники создадут сувенир «Ледокол» в технике «оригами».
Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17