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Путь к причалу

Выставка Виктора Конецкого 

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События: Выставки.

В экспозиции будут представлены работы известного писателя, художника и капитана дальнего плавания Виктора Конецкого (1929 – 2002). Гости увидят живопись, акварель, текст. Предметы на выставку предоставила жена художника Татьяна Акулова-Конецкая, которая будет присутствовать на открытии выставки.

Виктор Викторович Конецкий – писатель, сценарист, капитан дальнего плавания, художник. Родился в Ленинграде. Блокадник. Выпускник штурманского факультета 1-го БВВМУ. Служил на судах 441-го Отдельного дивизиона Аварийно-спасательной службы Северного флота. На торговом флоте совершал плавания на торговых и научно-исследовательских судах в Арктику и Антарктику, прошел путь от четвертого помощника до капитана дальнего Плавания. Виктор Конецкий – «Почетный работник транспорта России».

Виктор Викторович – автор более 50 литературных произведений. В соавторстве им созданы сценарии кинофильмов «Полосатый рейс», «Путь к причалу», «тридцать три».

За свою литературную и морскую работу Виктор Конецкий награжден двумя орденами «Знак почета» (1971 и 1979), орденом трудового Красного Знамени» (1984), орденом «За заслуги перед Отечеством» (2000), Знаком Чести «Серебряный Крест Георгиевского Союза» (2001).

В рамках торжественного открытия состоится вечер воспоминаний, на котором будут присутствовать гости, лично знавшие Виктора Викторовича

Культурно-выставочный центр Русского музея
6 декабря
17:00 (открытие)
c 07 декабря 2018 по 20 января 2019

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