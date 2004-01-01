Пустите меня на танцпол
Самый яркий танцевальный event в Пинте!
Где можно танцевать в Пинте? Кто знает? Многие умелые танцоры скажут – танцпол! Мы ответим – Да конечно!
А ведь это еще не полный список! Ведь на танцполе есть бочки! Еще можно снять ботиночки и туфельки и взобраться на диванчики! А самым крутым позволительно танцевать на столах!
В отношении к танцам Пинта самое лояльное заведение в городе, танцуй везде и со всеми! Мы только за! По этому поводу самый яркий танцевальный event уже на пороге! Встретимся в пятницу!
Погружаемся в атмосферу Америки времён «сухого закона»
Живой звук и резиденты клуба