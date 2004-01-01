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Пустите меня на танцпол

Самый яркий танцевальный event в Пинте!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Где можно танцевать в Пинте? Кто знает? Многие умелые танцоры скажут – танцпол! Мы ответим – Да конечно!

А ведь это еще не полный список! Ведь на танцполе есть бочки! Еще можно снять ботиночки и туфельки и взобраться на диванчики! А самым крутым позволительно танцевать на столах!

В отношении к танцам Пинта самое лояльное заведение в городе, танцуй везде и со всеми! Мы только за! По этому поводу самый яркий танцевальный event уже на пороге! Встретимся в пятницу!

Пинта
16 ноября
23:00

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