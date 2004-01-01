Пустите меня на танцпол!
Серия вечеринок в «Че»
Лофт-бар «Чердак» призывает подвигаться во хмелю на заслуженном уикенде, на серии вечеринок «Пустите меня на танцпол!».
Всё лучшее на грядущие 48 часов для вас:
Топовые танцевальные хиты и самые свежие музыкальные новинки на максимальной громкости
Огромное кол-во акций
Мощный Go-Go перфоманс
Только отдых, без вычурных выкрутасов и лишней пыли в глаза
К чёрту безвкусицу и дешёвые попытки продать тебе угли в обёртке от барбариса. Авторские коктейли, дружелюбная атмосфера и правильная музыка, которая заставит тебя самого ворваться с криком: «Пустите меня на танцпол!». Лофт-бар «Чердак» − бар, в котором танцуют!
Вход свободный
Вечеринка в Гарине!
Вечеринка в рамках фестиваля «Птица Баренц»