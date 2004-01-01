142278

Пустите меня на танцпол!

Серия вечеринок в «Че»

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Лофт-бар «Чердак» призывает подвигаться во хмелю на заслуженном уикенде, на серии вечеринок «Пустите меня на танцпол!».

Всё лучшее на грядущие 48 часов для вас:
Топовые танцевальные хиты и самые свежие музыкальные новинки на максимальной громкости
Огромное кол-во акций
Мощный Go-Go перфоманс
Только отдых, без вычурных выкрутасов и лишней пыли в глаза

К чёрту безвкусицу и дешёвые попытки продать тебе угли в обёртке от барбариса. Авторские коктейли, дружелюбная атмосфера и правильная музыка, которая заставит тебя самого ворваться с криком: «Пустите меня на танцпол!». Лофт-бар «Чердак» − бар, в котором танцуют!

Чердак
28 апреля
29 апреля
Цены

Вход свободный

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?