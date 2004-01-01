Пусть всегда будет лето

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Для детей будут работать две зоны отдыха – спортивная для самых непоседливых рядом с «МурманЭКСПО» и развлекательно-игровая у входа в гипермаркет. Посещайте все площадки, собирайте фишки и получайте мороженое!

Вы сможете не только хорошо провести время всей семьёй, но и помочь детям, страдающим онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Для этого нужно принять участие в благотворительной беспроигрышной лотерее, собранные средства от которой будут перечислены в фонд «Руки жизни». Кроме того, волонтёры благотворительной организации проведут детские мастер-классы по рукоделию, игры и конкурсы.

Настоящий чародей из клуба аниматоров перенесет вас в мир волшебства, покажет чудеса ментальной магии, перемещение объектов в пространстве и шоу иллюзий. Для любителей острых ощущений на протяжении всего праздника будет работать зона отдыха: прыжки на батуте, аренда гироскутеров и квадроциклов. Клуб маленьких велосипедистов проведёт захватывающие соревнования для малышей и их родителей (велогонка для детей, умеющих самостоятельно кататься на велосипеде). Семейная эстафета пройдет в формате: один взрослый и один ребенок. Все задания будут посильны даже неподготовленным участникам, но вот скорость и точность уже зависит от умения и навыков. Для победителей эстафеты страховая компания приготовила внушительный подарок – подарочный сертификат на детскую страховку от несчастных случаев на сумму 500 тысяч рублей, которая будет действовать в течение года круглосуточно и в любой точке мира.

В завершении праздника гостей будет ждать танцевальное шоу от преподавателей и воспитанников ДЮСШ №14 города Мурманска, а также море подарков, сладостей и веселья!

Все ваши эмоции точно не забудутся. На празднике будут работать сразу три фотографа! Никто не уйдет без ярких снимков.

Место проведения: гипермаркет «Твой», пр. Кольский, 51