Пусть крик будет услышан
Показ документального фильма при поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске
Показ документального фильма при поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске
Фильм представляет собой авторское высказывание на тему природы творчества Эдварда Мунка, глубинных мотивов и сюжетов, порождённых тонким и болезненным внутренним миром художника. Автор фильма ищет ответы на вечные вопросы – что есть смысл творения, какова ценность искусства в наш век консюмеризма и цинизма, какое послание несёт в себе живопись Мунка и почему отзывается в душе современного зрителя.
Режиссёр: Дхирадж Алколкар
Страна и год: Норвегия, 2013
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