Пусть крик будет услышан

Фильм представляет собой авторское высказывание на тему природы творчества Эдварда Мунка, глубинных мотивов и сюжетов, порождённых тонким и болезненным внутренним миром художника. Автор фильма ищет ответы на вечные вопросы – что есть смысл творения, какова ценность искусства в наш век консюмеризма и цинизма, какое послание несёт в себе живопись Мунка и почему отзывается в душе современного зрителя.

Режиссёр: Дхирадж Алколкар

Страна и год: Норвегия, 2013