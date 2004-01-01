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Пусть крик будет услышан

Показ документального фильма при поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске

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События: Видеотрансляции.

Фильм представляет собой авторское высказывание на тему природы творчества Эдварда Мунка, глубинных мотивов и сюжетов, порождённых тонким и болезненным внутренним миром художника. Автор фильма ищет ответы на вечные вопросы – что есть смысл творения, какова ценность искусства в наш век консюмеризма и цинизма, какое послание несёт в себе живопись Мунка и почему отзывается в душе современного зрителя.

Режиссёр: Дхирадж Алколкар
Страна и год: Норвегия, 2013

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