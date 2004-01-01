Пушкинское слово

Литературно-музыкальный вечер организован совместно с Мурманским региональным отделением Всероссийского Созидательного Движения «Русский лад». В нем примут участие члены Мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» и члены Мурманской городской общественной организации «Ветераны педагогического труда», среди которых немало педагогов-филологов. Откроет вечер председатель Мурманского отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», депутат Мурманской областной Думы Михаил Антропов.

Гостей мероприятия ожидает чтение произведений великого русского поэта. Романсы на стихи А.С. Пушкина прозвучат в исполнении солистов ансамбля «Орфей» под руководством Андрея Макарова и хора общественной организации «Дети войны».

Выставка книг «Солнце русской поэзии» из фонда библиотеки познакомит читателей с новыми книгами о жизни и творчестве поэта.