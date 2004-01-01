ПУП! Познавательно – Увлекательно – Полезно!

«Почему так бывает?» – не раз в жизни задавали мы такой вопрос. В самом деле, разве не интересно узнать: почему мы видим только одну сторону Луны? Почему бывает радуга? Почему трава зеленая, а море соленое? Почему бывает день и ночь? На эти и на многие другие вопросы вы найдете ответы в книге Марты Гумилевской «Почему так бывает?»

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